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24 июня, 08:48
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Жители Ростова-на-Дону требуют от бойцов ЧВК "Вагнер" покинуть город

Жители Ростова-на-Дону вышли на улицу с требованием к бойцам ЧВК "Вагнер" покинуть город. Граждане явно недовольны происходящим. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Жители Ростова-на-Дону вышли на улицу и требуют от бойцов ЧВК "Вагнер" покинуть город. Видео © SHOT

На улицах города собрались сотни местных жителей. Горожане обратили внимание бойцов ЧВК "Вагнер" на обращение президента РФ Владимира Путина. Собравшиеся настоятельно призвали бойцов покинуть город.

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент России Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Кроме того, Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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