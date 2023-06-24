Жители Ростова-на-Дону требуют от бойцов ЧВК "Вагнер" покинуть город
Жители Ростова-на-Дону вышли на улицу с требованием к бойцам ЧВК "Вагнер" покинуть город. Граждане явно недовольны происходящим. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Жители Ростова-на-Дону вышли на улицу и требуют от бойцов ЧВК "Вагнер" покинуть город. Видео © SHOT
На улицах города собрались сотни местных жителей. Горожане обратили внимание бойцов ЧВК "Вагнер" на обращение президента РФ Владимира Путина. Собравшиеся настоятельно призвали бойцов покинуть город.
Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент России Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Кроме того, Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки.