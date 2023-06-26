Путин: Любые попытки устроить смуту в России обречены на провал

Любые попытки устроить смуту в России обречены на провал. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин, обращаясь к гражданам РФ. Он поблагодарил их за выдержку, сплочённость и патриотизм, которые те проявили за последние несколько дней.

"Благодарю вас за выдержку, сплочённость и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал", — сказал российский лидер.

В субботу бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Позже в ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко и с одобрения российского коллеги переговорил с главой ЧВК "Вагнер". Тот в свою очередь заявил, что не будет принимать дальнейших шагов по эскалации.