Историк объяснил, почему мятеж ЧВК "Вагнер" не смог найти поддержку среди россиян

На фоне произошедших накануне событий, связанных с вооружённым мятежом ЧВК "Вагнер", российское общество продемонстрировало высокую степень консолидации вокруг чётких решений президента Владимира Путина. Такое мнение выразил замдиректора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

"Российское общество продемонстрировало высокую степень консолидации, единства перед лицом теперь уже внутренних угроз. <...> Здесь мы увидели высочайший уровень патриотизма, гражданственности. Все ведущие политические силы, государственные деятели, политики, общественники, простые граждане — все продемонстрировали верность Родине, и именно это стало главной определяющей причины того, что мятежники потерпели поражение", — отметил эксперт.