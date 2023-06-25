Историк объяснил, почему мятеж ЧВК "Вагнер" не смог найти поддержку среди россиян
Историк Шаповалов отметил высокую консолидацию россиян на фоне мятежа "Вагнера"
На фоне произошедших накануне событий, связанных с вооружённым мятежом ЧВК "Вагнер", российское общество продемонстрировало высокую степень консолидации вокруг чётких решений президента Владимира Путина. Такое мнение выразил замдиректора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.
"Российское общество продемонстрировало высокую степень консолидации, единства перед лицом теперь уже внутренних угроз. <...> Здесь мы увидели высочайший уровень патриотизма, гражданственности. Все ведущие политические силы, государственные деятели, политики, общественники, простые граждане — все продемонстрировали верность Родине, и именно это стало главной определяющей причины того, что мятежники потерпели поражение", — отметил эксперт.
Шаповалов обратил внимание на то, что действия ЧВК "Вагнер" не смогли найти поддержку в российском обществе, их поддержали только враги — киевский режим, а также союзники, включая небезызвестных российских оппозиционеров. Последние, в частности, призывали украинскую сторону воспользоваться ситуацией для начала новой активной наступательной фазы на линии фронта, резюмировал наш собеседник.
Напомним, накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее он сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
ТАСС / Эрик Романенко