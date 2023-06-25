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25 июня, 15:53

Историк объяснил, почему мятеж ЧВК "Вагнер" не смог найти поддержку среди россиян

Историк Шаповалов отметил высокую консолидацию россиян на фоне мятежа "Вагнера"

На фоне произошедших накануне событий, связанных с вооружённым мятежом ЧВК "Вагнер", российское общество продемонстрировало высокую степень консолидации вокруг чётких решений президента Владимира Путина. Такое мнение выразил замдиректора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

"Российское общество продемонстрировало высокую степень консолидации, единства перед лицом теперь уже внутренних угроз. <...> Здесь мы увидели высочайший уровень патриотизма, гражданственности. Все ведущие политические силы, государственные деятели, политики, общественники, простые граждане — все продемонстрировали верность Родине, и именно это стало главной определяющей причины того, что мятежники потерпели поражение", — отметил эксперт.

Шаповалов обратил внимание на то, что действия ЧВК "Вагнер" не смогли найти поддержку в российском обществе, их поддержали только враги — киевский режим, а также союзники, включая небезызвестных российских оппозиционеров. Последние, в частности, призывали украинскую сторону воспользоваться ситуацией для начала новой активной наступательной фазы на линии фронта, резюмировал наш собеседник.

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Напомним, накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее он сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Ольга Годуненко
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