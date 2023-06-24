Пригожин: ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря
Бойцы "ЧВК "Вагнер". Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Об этом сообщил глава группы Евгений Пригожин, пишет его пресс-служба.
Напомним, ранее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский лидер по согласованию с президентом Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации.