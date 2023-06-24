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24 июня, 18:16
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Пригожин: ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря

<p>Бойцы "ЧВК "Вагнер". Обложка © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Бойцы "ЧВК "Вагнер". Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Об этом сообщил глава группы Евгений Пригожин, пишет его пресс-служба.

Лукашенко заявил о договорённости дать гарантии бойцам ЧВК "Вагнер" в ответ на остановку мятежа

Лукашенко заявил о договорённости дать гарантии бойцам ЧВК "Вагнер" в ответ на остановку мятежа

Напомним, ранее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что белорусский лидер по согласованию с президентом Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации.

Никита Никонов
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