Лукашенко заявил о договорённости дать гарантии бойцам ЧВК "Вагнер" в ответ на остановку мятежа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным выработан приемлемый вариант развязки ситуации с попыткой мятежа в России. В пресс-службе Лукашенко подчеркнули, что переговоры длились весь день.