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24 июня, 17:19
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Лукашенко заявил о договорённости дать гарантии бойцам ЧВК "Вагнер" в ответ на остановку мятежа

Лукашенко заявил, что выработан приемлемый вариант развязки ситуации в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным выработан приемлемый вариант развязки ситуации с попыткой мятежа в России. В пресс-службе Лукашенко подчеркнули, что переговоры длились весь день.

"На данный момент на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении, которое цитирует БелТА.

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Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и о шагах по деэскалации.

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БелТА

Александра Вишнякова
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