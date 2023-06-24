Лукашенко заявил о договорённости дать гарантии бойцам ЧВК "Вагнер" в ответ на остановку мятежа
Лукашенко заявил, что выработан приемлемый вариант развязки ситуации в РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным выработан приемлемый вариант развязки ситуации с попыткой мятежа в России. В пресс-службе Лукашенко подчеркнули, что переговоры длились весь день.
"На данный момент на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении, которое цитирует БелТА.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и о шагах по деэскалации.