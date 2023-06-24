В Кремле заявили о закрытии дела Пригожина и его отъезде в Белоруссию
Песков: Дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдёт" в Белоруссию
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / Лев Бородин
Уголовное дело, возбуждённое в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, будет прекращено. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдёт в Беларусь", — объяснил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.