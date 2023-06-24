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24 июня, 19:45

БТР и машины Росгвардии покидают блокпосты в Москве

В Москве Росгвардия снимает оцепление, БТР покидают блокпосты. На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, что спецтехника выходит из районов.

Росгвардия в Москве покидает блокпост. Видео © t.me / SHOT

На кадрах телеграм-канала SHOT видно, что машины Росгвардии снимаются с блокпостов. На видео запечатлён участок, расположенный на 74-м километре МКАД.

Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.

Пригожин: ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря

Пригожин: ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации.

Обложка ©

t.me / SHOT

Арина Родионова
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