БТР и машины Росгвардии покидают блокпосты в Москве
В Москве Росгвардия снимает оцепление, БТР покидают блокпосты. На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, что спецтехника выходит из районов.
Росгвардия в Москве покидает блокпост. Видео © t.me / SHOT
На кадрах телеграм-канала SHOT видно, что машины Росгвардии снимаются с блокпостов. На видео запечатлён участок, расположенный на 74-м километре МКАД.
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации.
t.me / SHOT