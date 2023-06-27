Путин в обращении к военным: Вы фактически остановили гражданскую войну

Президент России Владимир Путин обратился к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооружённый мятеж. Он подчеркнул, что защитники Отечества фактически остановили гражданскую войну.

"Солдаты и офицеры — настоящие защитники отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос. Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу граждан. Уберегли Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну", — подчеркнул глава государства.