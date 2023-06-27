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27 июня, 10:21
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Путин в обращении к военным: Вы фактически остановили гражданскую войну

<p>Президент России Владимир Путин обратился к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур в Кремле. Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

Президент России Владимир Путин обратился к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур в Кремле. Фото © LIFE / Андрей Тишин

Президент России Владимир Путин обратился к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооружённый мятеж. Он подчеркнул, что защитники Отечества фактически остановили гражданскую войну.

Президент России Владимир Путин обратился к военным и силовикам, которые помогали остановить вооружённый мятеж. Видео © LIFE

"Солдаты и офицеры — настоящие защитники отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос. Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу граждан. Уберегли Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну", — подчеркнул глава государства.

Кремль отметил консолидацию общества вокруг президента во время попытки мятежа

Кремль отметил консолидацию общества вокруг президента во время попытки мятежа

Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы ЧВК "Вагнер" организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", и тот согласился остановить движение бойцов по территории РФ. Уголовное дело по факту мятежа было прекращено.

Александр Юнашев
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