Кремль отметил консолидацию общества вокруг президента во время попытки мятежа

Обилие эмоций в оценке событий 24 июня во время попытки вооружённого мятежа псевдоспециалистами не имеет отношения к реальности: российское общество, политические силы и военные показали сплочённость вокруг президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что сейчас много ультраэмоциональных истерик среди специалистов и псевдоспециалистов, среди политологов и псевдополитологов. Пресс-секретарь Путина отметил, что все эти комментарии прорываются "также через некоторые истерические новые СМИ, Интернет и так далее".