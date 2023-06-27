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27 июня, 10:13

Кремль отметил консолидацию общества вокруг президента во время попытки мятежа

Песков: События 24 июня показали высокую консолидацию общества вокруг президента

Обилие эмоций в оценке событий 24 июня во время попытки вооружённого мятежа псевдоспециалистами не имеет отношения к реальности: российское общество, политические силы и военные показали сплочённость вокруг президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что сейчас много ультраэмоциональных истерик среди специалистов и псевдоспециалистов, среди политологов и псевдополитологов. Пресс-секретарь Путина отметил, что все эти комментарии прорываются "также через некоторые истерические новые СМИ, Интернет и так далее".

"Но это к реальности не имеет никакого отношения — все эти пустые дискуссии. Уровень консолидации общества, политических партий, военных, наших бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих и так далее вокруг президента очень высокий. Эти события именно продемонстрировали, насколько консолидировано общество вокруг президента", — сказал Песков.

Историк объяснил, почему мятеж ЧВК "Вагнер" не смог найти поддержку среди россиян

Историк объяснил, почему мятеж ЧВК "Вагнер" не смог найти поддержку среди россиян

Напомним, 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" предприняли попытку вооружённого мятежа в стране. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провёл переговоры с основателем компании Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. А Путин в новом обращении поблагодарил россиян за сплочённость и патриотизм, которые наше общество показало во время этих непростых событий.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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