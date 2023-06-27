Кремль отметил консолидацию общества вокруг президента во время попытки мятежа
Песков: События 24 июня показали высокую консолидацию общества вокруг президента
Обилие эмоций в оценке событий 24 июня во время попытки вооружённого мятежа псевдоспециалистами не имеет отношения к реальности: российское общество, политические силы и военные показали сплочённость вокруг президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он обратил внимание на то, что сейчас много ультраэмоциональных истерик среди специалистов и псевдоспециалистов, среди политологов и псевдополитологов. Пресс-секретарь Путина отметил, что все эти комментарии прорываются "также через некоторые истерические новые СМИ, Интернет и так далее".
"Но это к реальности не имеет никакого отношения — все эти пустые дискуссии. Уровень консолидации общества, политических партий, военных, наших бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих и так далее вокруг президента очень высокий. Эти события именно продемонстрировали, насколько консолидировано общество вокруг президента", — сказал Песков.
Напомним, 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" предприняли попытку вооружённого мятежа в стране. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провёл переговоры с основателем компании Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. А Путин в новом обращении поблагодарил россиян за сплочённость и патриотизм, которые наше общество показало во время этих непростых событий.