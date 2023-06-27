Путин: России не пришлось снимать подразделения в зоне СВО из-за мятежа

Российские военнослужащие делом доказали верность присяге, обеспечили надёжную работу стратегических объектов, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к силовикам, которые помогали остановить вооружённый мятеж. Он отметил, что благодаря этому не пришлось снимать боевые подразделения из зоны проведения СВО.

"Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надёжную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших вооружённых сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически нести борьбу на фронте", — сказал он.