Путин: России не пришлось снимать подразделения в зоне СВО из-за мятежа
Российские военнослужащие делом доказали верность присяге, обеспечили надёжную работу стратегических объектов, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к силовикам, которые помогали остановить вооружённый мятеж. Он отметил, что благодаря этому не пришлось снимать боевые подразделения из зоны проведения СВО.
"Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надёжную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших вооружённых сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически нести борьбу на фронте", — сказал он.
Также Владимир Путин заявил, что российские силовики "фактически остановили гражданскую войну". По словам главы государства, они защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу граждан.