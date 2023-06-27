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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 10:34
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Путин: России не пришлось снимать подразделения в зоне СВО из-за мятежа

Российские военнослужащие делом доказали верность присяге, обеспечили надёжную работу стратегических объектов, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к силовикам, которые помогали остановить вооружённый мятеж. Он отметил, что благодаря этому не пришлось снимать боевые подразделения из зоны проведения СВО.

"Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надёжную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших вооружённых сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически нести борьбу на фронте", сказал он.

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Также Владимир Путин заявил, что российские силовики "фактически остановили гражданскую войну". По словам главы государства, они защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу граждан.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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