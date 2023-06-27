Кремль выразил надежду на исполнение Пригожиным своей части сделки после мятежа

В Кремле надеются, что все стороны будут выполнять достигнутые после попытки вооружённого мятежа договорённости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что субботние события были "достаточно печальны и весьма экстраординарны".

"Была проделана огромная работа целым рядом лиц и была проявлена воля президента к тому, чтобы не допустить развитие событий по худшему сценарию. Была определённая договорённость с тем, чтобы избежать худшего развития сценария, и были определённые обещания президента, определённые гарантии президента. Договорённости реализуются", — сказал он.