Кремль выразил надежду на исполнение Пригожиным своей части сделки после мятежа
Песков: Кремль надеется, что стороны будут выполнять обещания после мятежа
В Кремле надеются, что все стороны будут выполнять достигнутые после попытки вооружённого мятежа договорённости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что субботние события были "достаточно печальны и весьма экстраординарны".
"Была проделана огромная работа целым рядом лиц и была проявлена воля президента к тому, чтобы не допустить развитие событий по худшему сценарию. Была определённая договорённость с тем, чтобы избежать худшего развития сценария, и были определённые обещания президента, определённые гарантии президента. Договорённости реализуются", — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин всегда держит данное им слово. Он добавил, что хотелось бы увидеть такой подход от всех сторон.
Напомним, 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж. На следующий день при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко он согласился на деэскалацию и отвод бойцов компании в тыловые лагеря. Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. Сегодня российский лидер выступит перед силовиками, которые обеспечивали порядок в тот день.