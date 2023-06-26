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26 июня, 19:27

Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия по урегулированию мятежа в России

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за его усилия в подавлении мятежа.

"Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации", — сказал российский лидер, обращаясь к россиянам.

При этом главным глава государства считает патриотический настрой граждан и консолидацию всего российского общества. Именно эта поддержка помогла преодолеть сложнейшие испытания для Родины, подытожил Путин.

В Минске сообщили, что Лукашенко вновь созвонился с Путиным

В Минске сообщили, что Лукашенко вновь созвонился с Путиным

Напомним, 24 июня Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". По словам белорусского лидера, тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении основателя компании.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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