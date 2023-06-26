Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия по урегулированию мятежа в России

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за его усилия в подавлении мятежа.

"Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации", — сказал российский лидер, обращаясь к россиянам.