В Минске сообщили, что Лукашенко вновь созвонился с Путиным
"Пул первого": Лукашенко и Путин провели ещё один телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня утром вновь поговорили по телефону. Об этом сообщает близкий к главе белорусского государства телеграм-канал "Пул первого". Подробности беседы двух лидеров, к сожалению, не приводятся.
"Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.
Известно, что во второй половине дня Лукашенко созвонился с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Стороны обсудили международную обстановку, а также отношения Минска и Астаны.
Напомним, накануне Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". По словам Лукашенко, тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении основателя компании.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров