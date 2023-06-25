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25 июня, 15:28

В Минске сообщили, что Лукашенко вновь созвонился с Путиным

"Пул первого": Лукашенко и Путин провели ещё один телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня утром вновь поговорили по телефону. Об этом сообщает близкий к главе белорусского государства телеграм-канал "Пул первого". Подробности беседы двух лидеров, к сожалению, не приводятся.

"Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

Известно, что во второй половине дня Лукашенко созвонился с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Стороны обсудили международную обстановку, а также отношения Минска и Астаны.

Песков заявил, что посреднические усилия Лукашенко помогли избежать кровопролития

Песков заявил, что посреднические усилия Лукашенко помогли избежать кровопролития

Напомним, накануне Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". По словам Лукашенко, тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении основателя компании.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Наталья Исакова
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