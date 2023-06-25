В Минске сообщили, что Лукашенко вновь созвонился с Путиным

Президенты России и Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня утром вновь поговорили по телефону. Об этом сообщает близкий к главе белорусского государства телеграм-канал "Пул первого". Подробности беседы двух лидеров, к сожалению, не приводятся.

"Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.