Песков заявил, что посреднические усилия Лукашенко помогли избежать кровопролития
Песков: Лукашенко выступил посредником, чтобы не допустить кровопролития
Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил в качестве посредника "во имя высшей цели" — чтобы избежать кровопролития, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко. Президент Путин принял соответствующее решение", — заявил Песков.
Вместе с этим Песков подчеркнул, что российская сторона высоко оценила посреднические усилия белорусского лидера в решении данного вопроса.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.