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24 июня, 20:27

Песков заявил, что посреднические усилия Лукашенко помогли избежать кровопролития

Песков: Лукашенко выступил посредником, чтобы не допустить кровопролития

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил в качестве посредника "во имя высшей цели" — чтобы избежать кровопролития, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко. Президент Путин принял соответствующее решение", — заявил Песков.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что российская сторона высоко оценила посреднические усилия белорусского лидера в решении данного вопроса.

В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах

В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

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Kremlin

Александр Юнашев
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