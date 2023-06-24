Песков заявил, что посреднические усилия Лукашенко помогли избежать кровопролития

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил в качестве посредника "во имя высшей цели" — чтобы избежать кровопролития, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко. Президент Путин принял соответствующее решение", — заявил Песков.