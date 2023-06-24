В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах

Белорусский лидер Александр Лукашенко много лет знаком с основателем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным. Именно по этой причине президент предложил себя в качестве переговорщика, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко [стал переговорщиком]. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", — пояснил Песков в беседе с журналистами.