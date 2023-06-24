В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах
Песков: Лукашенко знает Пригожина много лет, поэтому и выступил посредником
Белорусский лидер Александр Лукашенко много лет знаком с основателем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным. Именно по этой причине президент предложил себя в качестве переговорщика, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко [стал переговорщиком]. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", — пояснил Песков в беседе с журналистами.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.
t.me / BELTA