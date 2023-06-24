Участвовавших в мятеже вагнеровцев не будут преследовать, заявили в Кремле

Бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которые предприняли попытку мятежа в стране, не будут преследовать, учитывая их заслуги в зоне специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается остальных бойцов [тех, кто принял участие в мятеже], их никто не будет преследовать с учётом их заслуг на фронте", — сообщил Песков журналистам.