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24 июня, 20:10

Участвовавших в мятеже вагнеровцев не будут преследовать, заявили в Кремле

Песков: Власти не будут преследовать вагнеровцев, принявших участие в мятеже

Бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которые предприняли попытку мятежа в стране, не будут преследовать, учитывая их заслуги в зоне специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается остальных бойцов [тех, кто принял участие в мятеже], их никто не будет преследовать с учётом их заслуг на фронте", — сообщил Песков журналистам.

Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.

Песков заявил, что ситуация с мятежом никак не повлияет на ход спецоперации

Песков заявил, что ситуация с мятежом никак не повлияет на ход спецоперации

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Александр Юнашев
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