Участвовавших в мятеже вагнеровцев не будут преследовать, заявили в Кремле
Песков: Власти не будут преследовать вагнеровцев, принявших участие в мятеже
Бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которые предприняли попытку мятежа в стране, не будут преследовать, учитывая их заслуги в зоне специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается остальных бойцов [тех, кто принял участие в мятеже], их никто не будет преследовать с учётом их заслуг на фронте", — сообщил Песков журналистам.
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.
ТАСС / Эрик Романенко