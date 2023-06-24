Песков заявил, что ситуация с мятежом никак не повлияет на ход спецоперации
Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, ситуация с мятежом никак не повлияет на её ход. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Ни в коем случае. СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно отражают контрнаступление Вооружённых сил Украины. И операция будет продолжаться", — сообщил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
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