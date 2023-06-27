Путин выступит перед военными и силовиками на Соборной площади Кремля
Песков: Президент обратится к подразделениям МО РФ, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО
Военные ждут обращения президента Владимира Путина на Соборной площади Кремля. Фото © LIFE / Андрей Тишин
Президент Владимир Путин выступит с обращением к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время вооружённого мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" и участвовали в его пресечении. Об этом сообщил журналистам во вторник, 27 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На Соборной площади Кремля уже заканчиваются последние приготовления к церемонии. Речь президента ожидают более двух тысяч военных и сотрудников силовых служб.
Кроме того, по словам Пескова, Верховный главнокомандующий также встретится отдельно с некоторыми военнослужащими.
"Отдельно тоже выступления на этой встрече вы все услышите", — добавил он.
Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". Тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.