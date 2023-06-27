Путин выступит перед военными и силовиками на Соборной площади Кремля

Президент Владимир Путин выступит с обращением к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время вооружённого мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" и участвовали в его пресечении. Об этом сообщил журналистам во вторник, 27 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На Соборной площади Кремля уже заканчиваются последние приготовления к церемонии. Речь президента ожидают более двух тысяч военных и сотрудников силовых служб.

Кроме того, по словам Пескова, Верховный главнокомандующий также встретится отдельно с некоторыми военнослужащими.