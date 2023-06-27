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27 июня, 09:50

Путин выступит перед военными и силовиками на Соборной площади Кремля

Песков: Президент обратится к подразделениям МО РФ, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО

<p>Военные ждут обращения президента Владимира Путина на Соборной площади Кремля. Фото © LIFE / Андрей Тишин </p>

Военные ждут обращения президента Владимира Путина на Соборной площади Кремля. Фото © LIFE / Андрей Тишин

Президент Владимир Путин выступит с обращением к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время вооружённого мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" и участвовали в его пресечении. Об этом сообщил журналистам во вторник, 27 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На Соборной площади Кремля уже заканчиваются последние приготовления к церемонии. Речь президента ожидают более двух тысяч военных и сотрудников силовых служб.

Кроме того, по словам Пескова, Верховный главнокомандующий также встретится отдельно с некоторыми военнослужащими.

"Отдельно тоже выступления на этой встрече вы все услышите",  добавил он.

Уголовное дело по факту вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" официально прекращено

Уголовное дело по факту вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" официально прекращено

Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". Тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Александр Юнашев
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  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • ЧВК "Вагнер"

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