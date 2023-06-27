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27 июня, 10:43

"Помогло избежать жертв": Путин похвалил ФСБ, МВД и Росгвардию за быстрое реагирование во время мятежа

Путин заявил, что чёткая работа силовиков во время мятежа помогла избежать жертв

Благодаря слаженной и оперативной работе силовиков удалось избежать жертв среди мирного населения во время мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом сказал президент России Владимир Путин во время встречи с военными, а также сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии на Соборной площади в Кремле, которые участвовали в наведении порядка.

"Быстрое и чёткое развёртывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения", отметил российский лидер.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших при подавлении мятежа лётчиках

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Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. Пригожин принял предложение по деэскалации. Бойцы развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. В Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении мятежников.

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LIFE / Андрей Тишин

Татьяна Миссуми
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