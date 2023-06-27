"Помогло избежать жертв": Путин похвалил ФСБ, МВД и Росгвардию за быстрое реагирование во время мятежа

Благодаря слаженной и оперативной работе силовиков удалось избежать жертв среди мирного населения во время мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом сказал президент России Владимир Путин во время встречи с военными, а также сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии на Соборной площади в Кремле, которые участвовали в наведении порядка.