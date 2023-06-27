Путин поручил разобраться, куда ушли 86 млрд из бюджета для "Вагнера"

ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась за счёт государства, за последний год на содержание бойцов из бюджета было потрачено около 86 миллиардов рублей. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВС РФ в представительском кабинете Кремля.

"Содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством. С мая 2022 по май 2023 на содержание "Вагнера" ушло 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", — уточнил он.