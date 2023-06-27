Депутат Кастюкевич: Ситуация с "Вагнером" доказала, что сейчас наше общество едино как никогда
Киевский режим попытался воспользоваться предательством основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и усилить давление на позиции нашей армии. Об этом в беседе с Лайфом рассказал замруководителя фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Игорь Кастюкевич.
По его данным, за последние дни ВС России отразили более 14 атак ВСУ в районе Артёмовска, населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Первомайское на Донецком направлении. На Херсонском направлении наши бойцы тоже не дают врагу продвинутся вперёд.
"Наши парни отразили наступление противника, красавцы! Солдаты и офицеры Российской армии, бойцы батальонов — настоящие патриоты и защитники Отечества. Они не играют в игры, вообще не играют. Особенно на руку противнику", — отметил собеседник Лайфа.
Не удалось мятежникам и выбить из колеи Верховного главнокомандующего Владимира Путина, который, по словам Кастюкевича, не только в курсе стратегических планов по реализации СВО, но и держит на контроле решение локальных тактических задач.
"И многим публичным деятелям следовало бы поступать так же, брать пример с президента, а не играть роль "стороннего наблюдателя". Только так можно бороться и победить! Когда каждый на своём месте будет делать максимум и прилагать все усилия, тем более сейчас наше общество едино как никогда. Та безоговорочная поддержка президента народом, то единодушие, которое проявило общество России, может говорить лишь об одном: нам всё по плечу", — добавил Кастюкевич.
Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". Тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
ТАСС / AP