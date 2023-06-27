Депутат Кастюкевич: Ситуация с "Вагнером" доказала, что сейчас наше общество едино как никогда

Киевский режим попытался воспользоваться предательством основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и усилить давление на позиции нашей армии. Об этом в беседе с Лайфом рассказал замруководителя фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Игорь Кастюкевич.

По его данным, за последние дни ВС России отразили более 14 атак ВСУ в районе Артёмовска, населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Первомайское на Донецком направлении. На Херсонском направлении наши бойцы тоже не дают врагу продвинутся вперёд.

"Наши парни отразили наступление противника, красавцы! Солдаты и офицеры Российской армии, бойцы батальонов — настоящие патриоты и защитники Отечества. Они не играют в игры, вообще не играют. Особенно на руку противнику", — отметил собеседник Лайфа.

Не удалось мятежникам и выбить из колеи Верховного главнокомандующего Владимира Путина, который, по словам Кастюкевича, не только в курсе стратегических планов по реализации СВО, но и держит на контроле решение локальных тактических задач.