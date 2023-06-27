В России предложили способ повысить престиж многодетных семей

Ирина Волынец, основатель Национального родительского комитета и уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, выступила с инициативой рассмотреть возможность создания федерального фонда поддержки многодетных семей. Обращение по этому вопросу она направила на имя первого зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

Фонд должен будет регулировать вопросы реализации комплекса мер государственной социальной помощи. Кроме того, к его юрисдикции будут относиться и прочие гарантии, которыми государство обеспечивает многодетные семьи и их членов, передаёт RT.

Волынец уточнила, что фонду потребуется создать региональные отделения для того, чтобы эффективно выполнять свои задачи во всех субъектах РФ. Основными направлениями работы фонда она назвала участие в разработке и исполнении государственных программ, направленных на решение проблем многодетных семей, содействие в организации семейного отдыха, реализацию и поддержку мероприятий, повышающих престиж многодетных семей, а также организацию оказания психолого-терапевтической и бесплатной юридической помощи в вопросах оформления и обеспечения мер социальной поддержки.