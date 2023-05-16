В РФ предложили создать детские комнаты при вузах

Основатель Национального родительского комитета и уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила открыть при вузах специальные детские комнаты. Волынец считает, что таким образом можно оказать должную поддержку студентам, которые стали родителями уже во время обучения.

Как сообщает RT, омбудсмен обратилась с инициативой к депутату Госдумы Яне Лантратовой. Волынец считает, что многие женщины откладывают материнство "на потом", чтобы закончить образование и обеспечить себе достойную карьеру. А её инициатива поможет улучшить демографическую ситуацию, поскольку молодым родителям будет где оставить своё чадо на время обучения.

Предполагается, что в подобных комнатах персонал присмотрит за детьми и поможет с уходом за ними, а новоиспечённые родители смогут ненадолго отлучиться, чтобы уладить дела, которые обычно трудно совмещать с присмотром за ребёнком.