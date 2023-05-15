В Госдуме поддержали идею считать многодетными семьи с тремя и более детьми
Депутат Бессараб одобрила идею считать многодетными семьи с тремя и более детьми
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею Минтруда относить к категории многодетных семьи с тремя и более детьми. По её оценке, предложение логично и "вытекает из множества законодательных норм, которые уже имеются".
"Ряд нормативно-правовых актов, например трудовое право, предусматривает социальные гарантии для семей, имеющих трое и более несовершеннолетних детей, но они разнятся по регионам. Поэтому для определения на федеральном уровне логично то, что предлагает Минтруд", — объяснила депутат в разговоре с RT.
Напомним, что Минтруд предложил считать многодетными семьи, в которых воспитывается три ребёнка и более, включая приёмных детей. В рамках инициативы все регионы России должны получить право расширять категории семей, которые относятся к многодетным.
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