Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя детьми, включая приёмных

Минтруд РФ предлагает считать многодетными семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Об этом заявила замглавы департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семёнова на круглом столе в Госдуме на тему "Правовое положение многодетных семей в РФ".

Также регионы должны получить право расширять категории семей, которые относятся к многодетным. В настоящее время в региональном законодательстве понятие многодетной семьи различается в зависимости от субъекта.