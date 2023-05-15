Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя детьми, включая приёмных
Минтруд РФ предлагает считать многодетными семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Об этом заявила замглавы департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семёнова на круглом столе в Госдуме на тему "Правовое положение многодетных семей в РФ".
Также регионы должны получить право расширять категории семей, которые относятся к многодетным. В настоящее время в региональном законодательстве понятие многодетной семьи различается в зависимости от субъекта.
"Считаем, что действительно нужно определить единый подход к установлению статуса гарантии многодетным семьям. Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трёх и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой", — сказала Семёнова.
Ранее депутаты Госдумы приступили к разработке законопроекта для супружеских пар, согласно которому за 20 лет брака супруги могут получить выплаты в размере 20 тысяч рублей. Социолог Синельников назвал плюсы такой инициативы, а вот в Совфеде предложили вместо выплаты за брак увеличить пособия на детей.
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