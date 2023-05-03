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3 мая, 14:28

Социолог поддержал идею о выплатах за долгий брак

Профессор Синельников перечислил плюсы законопроекта о выплатах за долгий брак

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о введении выплат для супружеских пар, проживших в браке более 20 лет. Доктор социологических наук Александр Синельников в эфире радио "Комсомольская правда" назвал плюсы такой инициативы.

По оценке эксперта, идея актуальна, поскольку многие люди предпочитают вступать в "гражданский брак", который ни к чему не обязывает. В таких парах рождается меньше детей, отмечает Синельников.

"Любая материальная помощь имеет и моральный аспект. Если государство будет выплачивать эти деньги супружеским парам с большим стажем, тем самым оно покажет, что поддерживает идею законного брака, идею брака на всю оставшуюся жизнь", — пояснил социолог.

Россияне оценили идею депутата о выплатах за долгий брак

Россияне оценили идею депутата о выплатах за долгий брак

Как сообщал Лайф, согласно инициативе, за 20 лет брака супруги могут получить выплаты в размере 20 тысяч рублей. Однако психолог Александр Коридзе уверен, что это не простимулирует долгобрачие.

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Ирина Фальке
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