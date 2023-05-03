Социолог поддержал идею о выплатах за долгий брак

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о введении выплат для супружеских пар, проживших в браке более 20 лет. Доктор социологических наук Александр Синельников в эфире радио "Комсомольская правда" назвал плюсы такой инициативы.

По оценке эксперта, идея актуальна, поскольку многие люди предпочитают вступать в "гражданский брак", который ни к чему не обязывает. В таких парах рождается меньше детей, отмечает Синельников.