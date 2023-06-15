Минтруд выступил за сохранение льгот многодетным семьям после исполнения ребёнку 18 лет
Глава Минтруда РФ Котяков: Многодетные семьи сохранят льготы при обучении детей
Многодетная семья должна сохранить право на льготы в тяжёлой жизненной ситуации, даже когда одному из детей исполнится 18 лет. С такой инициативой выступил глава Министерства труда и соцполитики Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мы внесли новую редакцию указа о многодетных семьях. Он предполагает индивидуальный подход к каждому человеку и жизненной ситуации конкретной семьи. В проекте указа, который мы внесли, мы предусмотрели, что в многодетной семье трое детей в возрасте до 18 и до 23, если ребёнок продолжает обучение по очной форме", — ответил он на соответствующий вопрос Ura.ru.
Котяков добавил, что указ призван дать точное определение многодетной семье, определить критерии и требования к ней, что позволит расширить меры государственной поддержки. По его мнению, документ должен выйти в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что с 1 июня начали действовать новые правила начисления социальных выплат. Взят курс на то, чтобы время и порядок выплат были одинаковыми по всей стране. Всем получателям переведут деньги в один день вне зависимости от того, в каком городе они живут.
ТАСС / Артур Новосильцев