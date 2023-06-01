Путин назвал многодетные семьи ярким воплощением традиционных ценностей

Многодетные семьи являются воплощением традиционных ценностей, которые сейчас пытаются оспаривать за рубежом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 1 июня на встрече с семьями, награждёнными орденами "Родительская слава".

"Семьи, где растёт много детей, — это живое, яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших, олицетворение нравственных основ и семейных ценностей, которые являются для нас абсолютными и безусловными, как бы и кто бы и где бы сейчас ни пытался размывать и оспаривать их", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в России такие семьи по-прежнему пользуются особым уважением. Президент сердечно поблагодарил мам и пап, которые целиком и без остатка посвящают себя детям, но при этом успевают справляться со всеми повседневными хлопотами и обязанностями.

"Это непростой, напряжённый и самоотверженный труд", — сказал российский лидер.