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1 июня, 11:58

Путин назвал многодетные семьи ярким воплощением традиционных ценностей

Многодетные семьи являются воплощением традиционных ценностей, которые сейчас пытаются оспаривать за рубежом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 1 июня на встрече с семьями, награждёнными орденами "Родительская слава".

"Семьи, где растёт много детей, — это живое, яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших, олицетворение нравственных основ и семейных ценностей, которые являются для нас абсолютными и безусловными, как бы и кто бы и где бы сейчас ни пытался размывать и оспаривать их", — подчеркнул глава государства.

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Путин отметил, что в России такие семьи по-прежнему пользуются особым уважением. Президент сердечно поблагодарил мам и пап, которые целиком и без остатка посвящают себя детям, но при этом успевают справляться со всеми повседневными хлопотами и обязанностями.

"Это непростой, напряжённый и самоотверженный труд", — сказал российский лидер.

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Орден "Родительская слава" относится к наградам высшего уровня и выдаётся ежегодно нескольким семьям из разных регионов России, которые воспитали семь детей или больше. Награждение орденом сопровождается денежной выплатой. Кроме ордена "Родительская слава", есть одноимённая медаль к этому ордену — её вручают семьям, которые воспитали четырёх детей.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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