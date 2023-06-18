Только жившие в СССР люди вспомнят, для чего были нужны эти 12 причудливых и пугающих на вид предметов

Сейчас кажется, что Советский Союз был совершенно иной страной, с вещами, которые нам и не снились. На самом деле не так много и поменялось. Просто время идёт вперёд, а с ним и прогресс. Некоторые из приведённых ниже предметов выглядят настолько диковинно, что сложно и догадаться об их назначении. Однако для наших мам и пап они были совершенно обычными. Давайте посмотрим и попытаемся угадать, что это и зачем было надо.

1. Футлярчик для... палочки?

Если бы эта странная штука не лежала внутри, то можно было бы предположить, что это футляр для каких-нибудь очков необычной формы или мыльница. Но нет. Не догадываетесь? А это грелка для рук. Да-да. Снаружи она бархатная и приятная на ощупь. А палочка внутри сделана из угля. Она тлела примерно от семи часов, и всё это время, соответственно, руки находились в тепле и уюте.

2. А это детская игрушка лягушонок?

Ещё можно предположить, что это фотоаппарат весьма необычной формы. Если вы подумали так же, то ошиблись. Это необычное приспособление называется стереоскоп. Оптический прибор, с помощью которого можно было рассматривать изображения, и они казались объёмными.

3. Ещё одна детская игрушка?

Фото © Pikabu / Stimed

На самом деле нет. Это один из жезловых аппаратов жезловой системы Трегера, которая состояла из двух таких. С помощью этой чудо-машины осуществлялась связь при движении поездов на однопутных участках железных дорог. Благодаря ей на перегоне мог находиться только один поезд, что обеспечивало безопасность. А за нарушение правил машинистов сильно наказывали.

4. Какой-то музыкальный инструмент?

Такое предположение логично, если посмотреть на необычную форму этой вещи. Однако с музыкой она не связана даже отдалённо. Это машинка для штопки чулок и носков. Сейчас таким мало кто занимается, ведь и носки, и чулки в магазинах в большом избытке. А вот советские хозяйки были куда бережливее, что даже целый прибор придумали, чтобы капронки латать.

5. Что-то для волос или одежды?

Ну, можно сказать, близко. Очевидно, что это бытовой прибор. Отдалённо похож на отпариватель. Но если присмотреться как следует, станет ясно сразу, что это советская плойка "Надейка". Непонятно только, зачем она вставлена в эту странную штуку, напоминающую по форме утюг? Оказывается, плойка, а точнее сразу две (устройство для завивки волос, если кто не в курсе), нагревалась внутри этого аппарата, который вставлялся в розетку. Да, выглядит сложновато.

6. А это деталь от чего-то?

Посмотрев на эту вещицу, сразу и не догадаешься, что она вполне самостоятельный предмет и дополнять её чем-либо нет никакой необходимости. На самом деле это фигурная овощерезка. И поверьте, чудеса, которые ею можно было сделать, поражали воображение.

7. Баночка, но для чего?

Оказывается, это был аксессуар для самых ответственных и модных курящих граждан. Вместо того чтобы стряхивать пепел на землю, они пользовались вот такими карманными пепельницами. При помощи карабина их можно было подцепить к ремню — удобно, стильно и никаких окурков на улице.

8. Пистолет?..

Ну а что ещё это может быть? Ручка есть, дуло тоже. Первоначально была версия, что этой штукой открывают винные бутылки, но оказалось, что нет. Её назначение куда более странное. Это пельменница. Да, представляете? Этим приспособлением лепили пельмени.

9. Форма для чего-то

Ну, тут уже проще. Очевидно, что в эту металлическую вещь надо было что-то залить. Вопрос был лишь в том — что? Кто бы мог подумать, что сахар? Да, вы угадали, если, конечно, не решили, что это какая-нибудь странная шкатулка с дырками. Перед вами советская форма для леденцов. Именно в таких раньше делали знаменитые петушки.





10. Как думаете, а что это?

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Хотя, возможно, кто-то с такой необычной вещью прямиком из СССР и встречался. Это калькулятор. Шутим, конечно, но не совсем. Функции у этого аппарата были те же самые: сложение, вычитание, деление и умножение. А называлась такая вычислительная машина — арифмометр. Все свои подсчёты она записывала на специальную ленту — арифмограф.

11. Камера?

Интересно, а сейчас удалось кого-нибудь подловить — или "Знайку" все знают? Это фильмоскоп, или, иначе, диапроектор. С его помощью в Советском Союзе смотрели диафильмы. Эх, ностальгия.

12. Радио с зеркалом?

Напоминает ведь что-то, правда? Сейчас такие уже, конечно, не встретишь, но вот раньше в школах частенько это наследие СССР висело. И имя ему — электросушилка для рук "Донбасс". И задача у неё была весьма простая — сушить руки. Вот только справлялась она с этим, мягко говоря, так себе.