Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

В Москве в конце следующей недели ожидается 30-градусная жара. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Днём в воскресенье, 18 июня, температура воздуха опустилась на три-четыре градуса по сравнению с субботой. По прогнозам синоптика, жаркая погода вернётся в российскую столицу к следующим выходным, 24–25 июня. При этом всю предстоящую неделю не будет осадков.

"Температура, пару дней продержавшись на комфортном уровне 23–25 градусов, с четверга снова пойдёт в отрыв и к выходным опять приблизится к плюс 30 градусам", — отметил Шувалов.