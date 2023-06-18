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18 июня, 11:53

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Синоптик Шувалов спрогнозировал 30-градусную жару в Москве к следующим выходным

В Москве в конце следующей недели ожидается 30-градусная жара. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Днём в воскресенье, 18 июня, температура воздуха опустилась на три-четыре градуса по сравнению с субботой. По прогнозам синоптика, жаркая погода вернётся в российскую столицу к следующим выходным, 24–25 июня. При этом всю предстоящую неделю не будет осадков.

"Температура, пару дней продержавшись на комфортном уровне 23–25 градусов, с четверга снова пойдёт в отрыв и к выходным опять приблизится к плюс 30 градусам", — отметил Шувалов.

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Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, в каких южных регионах уже начался пляжный сезон. Как указал специалист, сейчас на курортах Чёрного моря (в Краснодарском крае и Крыму) вода прогрелась практически до 21–23 градусов.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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