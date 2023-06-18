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18 июня, 11:26

Не-мужчина, рожающий человек: Престижный американский университет стал отказываться от слова "женщина"

Daily Mail: В США университет отказался от слова "женщина" в некоторых темах

Престижный Университет Джонса Хопкинса в США удалил слово "женщины" из недавно выпущенного "инклюзивного языкового справочника" в определении термина "лесбиянка". Об этом пишет Daily Mail.

"Нынешнее определение лесбиянки описывает её как "не-мужчину, которую привлекают не-мужчины". Многие феминистки были особенно взбешены тем, что слово "женщина" было вычеркнуто, в то время как их коллеги-геи по-прежнему назывались "мужчинами", — пишет издание.

Справочник якобы символизирует борьбу, которую ведут сторонники прав трансгендеров. Тем не менее они недовольны тем, что слово "женщины" стирается в пользу таких терминов, как "рожавшие люди" и "менструаторы".

Новый глоссарий может разжечь споры. Критики уже говорят о том, что в нём есть упоминания трансгендерных мужчин и небинарных людей, но удалено другое "исторически угнетаемое меньшинство" — женщины.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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