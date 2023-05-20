"Перестали видеть границы": Власти Британии заставили родителей признать дочь мужчиной

В Британии 12-летняя девочка сообщила взрослым, что чувствует себя "транс-мужчиной", однако родителям-бисексуалам это не понравилось. В итоге медики и соцслужбы раскритиковали их и вынудили признать новый "статус" ребёнка.

"Если вы не сможете принять меня, то потеряете навсегда", — написал мой ребёнок. В письме мне и её отцу она назвала себя "небинарной персоной", а затем "транс-мужчиной". Для ясности я буду называть её "она" и "Джо", хотя ребёнок требовал, чтобы его называли новым именем и использовали другие местоимения", — приводит слова матери The Daily Telegraph.

Женщина добавила, что девочка призывала немедленно принять её выбор и угрожала прекратить общение. Её насторожило, что многие друзья дочери приняли транс-идентичность примерно в то же время, что и она сама. Мать считает, что в данном случае произошло социальное заражение.

"Такой жестокий ультиматум был ей не свойственен: всего за несколько месяцев до этого она с восторгом и без стеснения рассказывала нам, что девушка, в которую она была влюблена, по слухам, тоже влюблена в неё (так и было, мы сводили их в боулинг, это было восхитительно). Мы задались вопросом, что привело к возникновению у Джо чувства гендерной дисфории, если она никогда не говорила ни о каком дискомфорте относительно её пола или тела", — добавила она.

Женщина также отметила, что почти все специалисты, в том числе из соцслужб, к которым она обращалась, призывали согласиться с дочерью и не бояться мощных гормональных препаратов.

Между тем читатели издания возмутились таким исходом ситуации. Они в шоке от того, что такое происходит в Британии при якобы консервативном правительстве.

"Вот почему вы живёте в мире клоунов, мире — вы сами его создали. К сожалению, люди перестали видеть границы", — написал один из пользователей.