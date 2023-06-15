Новой "мисс Финляндия" может стать 25-летний трансгендер

Новой победительницей конкурса красоты "Мисс Финляндия" может стать трансгендер. Свою кандидатуру на первенство выдвинул 25-летний Рими Риутта — биологический мужчина из Тампере, начавший проходить курс гормональной терапии шесть лет назад. Такое происходит впервые за 90 лет существования конкурса, пишет dailystar.co.uk.

Рими Риутта. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rimiriutta

Сам Рими Риутта заявил, что своим примером желает проложить дорогу другим "нестандартным" личностям.

"Я хотела рискнуть стать первой, потому что нам всё ещё нужны первые, чтобы служить примером для других", — рассказал Риутта.

К слову, если ранее для прохождения гормональной терапии граждане Финляндии должны были получить заключение психиатра, то с февраля 2023 года начать принимать препараты может любой желающий.