В Германии "боевые" трансгендеры атаковали дом министра

На дом главы Минюста ФРГ Марко Бушмана в городе Гельзенкирхене напали транс-активисты. Об этом сообщило издание Ruhr Nachrichten.

Нападение было совершено почти две недели назад, но только сейчас о нём стало известно, хотя уголовное дело уже возбуждено. Нападавшие разукрасили стены и разбили окна. Леворадикальные ресурсы сообщили о том, что ответственны за это трансгендеры.

Как сообщает газета, в леворадикальном блоге появился призыв к дальнейшим подобным акциям протеста, "за боевую самозащиту трансгендерных и квир-людей".

Нападение произошло из-за проекта "Акта о самоопределении", который в начале мая представил кабмин Германии. Документ предусматривает наделение каждого гражданина возможностью самостоятельно определять свой пол и имя, а также легко менять их в органах юстиции. Данный закон направлен на трансгендеров, интерсексуалов и небинарных людей. Проект приветствовала Ассоциация лесбиянок и геев ФРГ (LSVD), но радикально настроенные ЛГБТ-активисты сочли его излишне консервативным.