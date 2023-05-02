На Камчатке приставы выдворили осуждённого за ЛГБТ-пропаганду гражданина ФРГ

На Камчатке приставы выдворили из России осуждённого за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений гражданина Германии. Его уже вывезли с Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП РФ по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.

"Сотрудники камчатского Управления Федеральной службы судебных приставов исполнили решение суда о выдворении осуждённого за пропаганду ЛГБТ гражданина Германии за пределы страны", — приводит РИА "Новости" сообщение.

Немца доставили 2 мая в Москву. Из столицы гражданин Германии вылетит в 17:00 авиарейсом в Стамбул, откуда отправится на родину.