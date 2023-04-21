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21 апреля, 16:40

Бедрос Киркоров сравнил проверку сына на ЛГБТ-пропаганду с легендой о "смерти Эдиты Пьехи"

Бедрос Киркоров назвал саморекламой призыв проверить его сына на ЛГБТ-пропаганду

<p>Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Бедрос Киркоров считает, что призыв проверить его сына Филиппа на ЛГБТ-пропаганду является саморекламой. Он вспомнил историю со "смертью Эдиты Пьехи", рассказанную бывшим концертным директором артистки.

"У Эдиты Пьехи была директор, которая однажды в парикмахерской расплакалась и сказала: "Пьеха умерла. Сегодня в шесть часов". Это молниеносно разнеслось по Петербургу. Это называется реклама и напоминание о себе. Чтобы писали, звонили и говорили", сказал он в беседе с изданием "Абзац" и призвал не верить в публикации, которые порочат его сына.

Новость о проверке певца подтвердил и его адвокат Александр Добровинский. В беседе с телеканалом "Звезда" он заявил, что видел юриста Максима Сурова, инициировавшего проверку, и не знает, каков будет ответ ведомств. Причиной же, как оказалось, послужил один из концертных номеров Киркорова, где тот закидывает ногу на танцора и приобнимает его.

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Лайф писал, что в Санкт-Петербурге отменили концерт Филиппа Киркорова, запланированный на Пасху. Одной из причин решения называется его старый концерт, в ходе которого певец запрыгнул на крест.

Матвей Константинов
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