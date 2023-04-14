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14 апреля, 20:52

В Петербурге отменили пасхальный концерт танцевавшего на кресте Киркорова

<p>Киркоров на кресте. Фото © ТАСС <strong style="font-weight: bold;">/ </strong>Вячеслав Прокофьев</p>

Киркоров на кресте. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Санкт-Петербурге большой концертный зал "Октябрьский" перенёс концерт певца Филиппа Киркорова, намеченный на пасхальное воскресенье 16 апреля. Об этом сообщается на официальной странице БКЗ в соцсети "ВКонтакте".

"Концерт Филиппа Киркорова, назначенный на 16 апреля 2023 года, переносится на 21 апреля 2023 года по техническим причинам", — отметили там.

Представители концертного зала принесли извинения за неудобства. Они добавили, что билеты остаются действительными. Концерт состоится в другую дату, обменивать их не нужно.

Местные СМИ же предположили, что отмена выступления Киркорова на Пасху связана со скандалом годичной давности. На концерте, посвящённом 55-летию певца в апреле 2022 года в Государственном Кремлёвском дворце, он под песню "Мария Магдалина" забрался на поваленный христианский крест и исполнил несколько танцевальных движений.

Киркоров извинился за пляски на кресте на юбилейных концертах, и фанаты простили

Киркоров извинился за пляски на кресте на юбилейных концертах, и фанаты простили

Изначально православные активисты с руководителем проекта "Мирный воин" Михаилом Феодориди расценили действия артиста как богохульство и потребовали взыскать с певца один миллион рублей, но позже снизили требования до извинений и одного символического рубля. В итоге Киркоров суд выиграл.

Андрей Григорьев
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