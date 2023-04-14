В Петербурге отменили пасхальный концерт танцевавшего на кресте Киркорова

В Санкт-Петербурге большой концертный зал "Октябрьский" перенёс концерт певца Филиппа Киркорова, намеченный на пасхальное воскресенье 16 апреля. Об этом сообщается на официальной странице БКЗ в соцсети "ВКонтакте".

"Концерт Филиппа Киркорова, назначенный на 16 апреля 2023 года, переносится на 21 апреля 2023 года по техническим причинам", — отметили там.

Представители концертного зала принесли извинения за неудобства. Они добавили, что билеты остаются действительными. Концерт состоится в другую дату, обменивать их не нужно.