Икону "Троица" решили оставить в храме Христа Спасителя ещё ненадолго

До 19 июля икона "Троица", созданная Андреем Рублёвым, будет находиться в храме Христа Спасителя, чтобы верующие могли поклониться ей в честь праздника преподобного Сергия Радонежского 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

"Минкультуры России продлило срок пребывания иконы "Святая Троица" Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 года", — сказано в сообщении министерства.

Состояние иконы остаётся стабильным, не было замечено резких изменений температуры и влажности в храме. Пресс-служба Минкульта подтвердила, что эксперты, включая сотрудников Третьяковской галереи, следят за иконой в храме.