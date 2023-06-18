Икону "Троица" решили оставить в храме Христа Спасителя ещё ненадолго
Минкульт: "Троица" останется в храме Христа Спасителя до 19 июля
До 19 июля икона "Троица", созданная Андреем Рублёвым, будет находиться в храме Христа Спасителя, чтобы верующие могли поклониться ей в честь праздника преподобного Сергия Радонежского 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.
"Минкультуры России продлило срок пребывания иконы "Святая Троица" Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя до 19 июля 2023 года", — сказано в сообщении министерства.
Состояние иконы остаётся стабильным, не было замечено резких изменений температуры и влажности в храме. Пресс-служба Минкульта подтвердила, что эксперты, включая сотрудников Третьяковской галереи, следят за иконой в храме.
Ранее Лайф писал о том, что после экспонирования в храме Христа Спасителя в Москве икона "Троица" Андрея Рублёва будет отправлена на реставрацию. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
Wikipedia / Shakko