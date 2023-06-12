Министр культуры Любимова рассказала Лайфу о будущем иконы "Троица"
Министр культуры Любимова: Для иконы "Троица" изготовят новую капсулу
Министр культуры России Ольга Любимова в беседе с Лайфом подтвердила, что после экспонирования в храме Христа Спасителя в Москве икона "Святая Троица" Андрея Рублёва будет отправлена на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.
Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о судьбе иконы "Святая Троица". Видео © LIFE
Точные сроки реставрации пока не известны. Любимова напомнила, что икона находится в государственной коллекции и после реставрации "Троицу" передадут в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, но государство продолжит следить за сохранностью "уникального объекта". Также министр сообщила, что для иконы изготовят новую капсулу.
Напомним, патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня, ранее уже сообщалось, что её ожидает плановая реставрация.
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