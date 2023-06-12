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12 июня, 11:16

Министр культуры Любимова рассказала Лайфу о будущем иконы "Троица"

Министр культуры Любимова: Для иконы "Троица" изготовят новую капсулу

Министр культуры России Ольга Любимова в беседе с Лайфом подтвердила, что после экспонирования в храме Христа Спасителя в Москве икона "Святая Троица" Андрея Рублёва будет отправлена на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала о судьбе иконы "Святая Троица". Видео © LIFE

Точные сроки реставрации пока не известны. Любимова напомнила, что икона находится в государственной коллекции и после реставрации "Троицу" передадут в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, но государство продолжит следить за сохранностью "уникального объекта". Также министр сообщила, что для иконы изготовят новую капсулу.

Реставрация иконы "Троица" может занять до года

Реставрация иконы "Троица" может занять до года

Напомним, патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня, ранее уже сообщалось, что её ожидает плановая реставрация.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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