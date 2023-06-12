Министр культуры Любимова рассказала Лайфу о будущем иконы "Троица"

Министр культуры России Ольга Любимова в беседе с Лайфом подтвердила, что после экспонирования в храме Христа Спасителя в Москве икона "Святая Троица" Андрея Рублёва будет отправлена на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.

Точные сроки реставрации пока не известны. Любимова напомнила, что икона находится в государственной коллекции и после реставрации "Троицу" передадут в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, но государство продолжит следить за сохранностью "уникального объекта". Также министр сообщила, что для иконы изготовят новую капсулу.