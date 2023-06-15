5 привычек людей из СССР, которые казались им нормальными, а сейчас никто так делать уже не будет

Советский Союз оставил свой след в повседневной жизни людей. Многие из нас выросли в те времена и имеют определённые привычки, которые тогда казались обыденными и нормальными, а сейчас уже никто так не делает. Рассмотрим пять таких привычек.

1. Откладывать всё лучшее на потом

5 привычек людей из СССР, которые потеряли актуальность. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

В советское время люди жили в ожидании худших времён, поэтому всё лучшее откладывали на потом. Причём ситуация принимала абсолютно удивительные обороты. Сервизы стояли в сервантах десятилетиями, и никто из них никогда и не пил. Дефицитные товары откладывали для гостей, хорошую одежду носили только по особым случаям, а мебель всегда была под пледами, скатертями и салфетками — только бы она прослужила дольше.

2. Доедать всё до последней крошки

Как привычки из прошлого влияют на нашу жизнь сегодня? Фото © Архив ИТАР-ТАСС

В СССР было принято доедать всё до последней крошки. Эта привычка — логично — связана с крайней ограниченностью ресурсов и жизненной необходимостью советских граждан выживать в условиях дефицита. Сейчас такое пищевое поведение справедливо подпадает под категорию вредного: мы должны учитывать свои потребности и не переедать. Не стоит забывать о том, что это может привести к лишнему весу и различным заболеваниям.

3. Носить дома старые вещи

Какие привычки из прошлого могут быть вредными для здоровья? Фото © ТАСС / Владимир Казанцев

Растянутые треники и футболки с дырками — это всё не выбрасывалось, а носилось дома, пока не приходило в полную негодность (тогда уже можно было и на дачу отправлять). Но времена дефицита, когда надевать старые вещи было нормой, давно прошли. Однако это не значит, что мы должны выбрасывать ненужные предметы гардероба. Их можно перерабатывать или давать им вторую жизнь. Например, дарить друзьям или сдавать в благотворительные организации.

4. Отвозить ненужные вещи на дачу

Что произошло с привычками из СССР после его распада? Фото © ТАСС / Матыцин В.

У вещей в СССР было несколько этапов жизни. Финальная — отправка на дачу. По факту это были предметы, которым уже нельзя было найти применение, но выбрасывать их ни у кого не поднималась рука. В итоге большая часть из них до сих пор хранится у бабушек и дедушек на загородных участках. Сейчас же мы должны заботиться об окружающей среде и не засорять её ненужными вещами. Вместо того чтобы отвозить ненужные вещи на дачу, мы можем попробовать переработать их или сдать в специальные пункты приёма.

5. Всё есть с хлебом

Какие привычки из СССР стали устаревшими и почему? Фото © ТАСС / Сергей Величкин

В СССР хлеб был главным продуктом, который ели вприкуску почти с каждым блюдом. Не то чтобы все его очень сильно любили — просто это был самый реальный способ добрать энергию и быстрее насытиться. Но и даже тогда, когда ситуация с поставками продуктов в Союзе стала улучшаться, привычка никуда не делась. Сейчас же мы знаем, что это не всегда правильно, так как хлеб содержит много углеводов, а это может приводить к не самым приятным последствиям для организма. Так что лучше не заедать им всё подряд.