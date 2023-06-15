Блогерша показала гениально простой способ, как погладить постельное бельё без утюга
Кого не раздражает мятое после сушки постельное бельё? Приходится потом тратить много времени на его глажку, сильно заморачиваясь. Но как хорошо, что на просторах Интернета нашёлся гениальный способ, как избавиться от этой проблемы в два счёта.
Найден простой способ, как без утюга погладить постельное бельё. Обложка © Shutterstock
Каждый сталкивался с такой проблемой, как мятое постельное бельё. Кто-то просыпался утром и ворчал из-за неприятных на ощупь складок, кому-то с эстетической точки зрения мозолит глаза мятая ткань. Но что делать, если так лень доставать утюг, снимать бельё, гладить его, а потом опять мять, заправляя?
Гениально простой лайфхак, как справиться с этой проблемой, подсказала англоговорящая блогерша из "Тиктока". Никаких лишних телодвижений, только кондиционер для белья и вода. Девушка Кэтти с аккаунта @lifeofkatiewilliams наглядно показывает, что под ладонями складки на ткани разглаживаются прямо на глазах. Но как добиться такого же результата?
Всё просто: развести кондиционер для белья с водой и перелить в распылитель. Намочить ткань и с небольшим усилием провести по ней потом ладонями. Складки начнут разглаживаться, а постельное бельё даже приобретёт приятный аромат.
Раскрыт гениальный лайфхак, как просто погладить постельное бельё без утюга. Видео © TikTok / lifeofkatiewilliams
Процедуру можно повторять несколько раз, пока не добьётесь желаемого результата. Блогерша отмечает, что ткань быстро сохнет и не приносит никакого дискомфорта. Наглядно на видео показывает результат: одна идеально разглаженная половина кровати и вторая — мятая. Выглядит этот способ так, словно действительно работает. Так почему бы его не опробовать лично вам?
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