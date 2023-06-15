Блогерша показала гениально простой способ, как погладить постельное бельё без утюга

Каждый сталкивался с такой проблемой, как мятое постельное бельё. Кто-то просыпался утром и ворчал из-за неприятных на ощупь складок, кому-то с эстетической точки зрения мозолит глаза мятая ткань. Но что делать, если так лень доставать утюг, снимать бельё, гладить его, а потом опять мять, заправляя?

Гениально простой лайфхак, как справиться с этой проблемой, подсказала англоговорящая блогерша из "Тиктока". Никаких лишних телодвижений, только кондиционер для белья и вода. Девушка Кэтти с аккаунта @lifeofkatiewilliams наглядно показывает, что под ладонями складки на ткани разглаживаются прямо на глазах. Но как добиться такого же результата?

Всё просто: развести кондиционер для белья с водой и перелить в распылитель. Намочить ткань и с небольшим усилием провести по ней потом ладонями. Складки начнут разглаживаться, а постельное бельё даже приобретёт приятный аромат.

Раскрыт гениальный лайфхак, как просто погладить постельное бельё без утюга. Видео © TikTok / lifeofkatiewilliams

Процедуру можно повторять несколько раз, пока не добьётесь желаемого результата. Блогерша отмечает, что ткань быстро сохнет и не приносит никакого дискомфорта. Наглядно на видео показывает результат: одна идеально разглаженная половина кровати и вторая — мятая. Выглядит этот способ так, словно действительно работает. Так почему бы его не опробовать лично вам?