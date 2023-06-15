Привкус "живности": Почему чайник важно вовремя чистить от накипи

Воду в чайник обычно набирают из общего водопровода, но она содержит примеси, которые при высокой температуре образуют накипь на стенках чайника. Если её не удалять, качество воды испортится, а техника выйдет из строя раньше времени. Почему так важно удалять накипь, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" клининг-эксперт Алла Бельчак.

Первая причина — вкус воды: накипь превратит даже самый дорогой и ароматный чай в непонятную смесь. При этом чайник с накипью закипает дольше, работает на износ и может просто выйти из строя.

"Но важнее всего то, что накипь наносит вред здоровью. Она содержит бактерии и другие микроорганизмы, которые могут повлиять на здоровье зубов и ЖКТ. Накипь — это совокупность тяжёлых металлов, которыми полна водопроводная вода. Например, свинец. Большое количество такого элемента здоровья точно не прибавит", — рассказала эксперт.

Поэтому рекомендуется регулярно чистить чайник от накипи. Специальными средствами или народными методами — это неважно. Подойдут смесь уксуса или лимонной кислоты, кипячение газировки с большим содержанием сахара, сода. Важно следить за качеством воды, в этом поможет специальный фильтр на смеситель или покупка очищенной воды в магазине.