Россиянам рассказали, как по накипи в чайнике выявить опасность для здоровья

Образование большого количества накипи в чайнике говорит о высокой жёсткости воды, постоянное употребление которой может нанести непоправимый вред здоровью. Об этом "Газете.ru" рассказал директор по качеству компании по производству фильтров для воды "Барьер" Роман Подобедов.

Соли металлов, в избытке содержащиеся в жёсткой воде, накапливаются в организме, отметил он. Это может привести к нарушению работы пищеварительной системы, мочекаменной болезни и проблемам с суставами.

"Кроме того, жёсткая вода содержит неорганические минералы, которые могут откладываться на стенках сосудов. Поэтому со временем потребление жёсткой воды может также привести к гипертонии и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы", — продолжил Подобедов.

Ко всему прочему, жёсткая вода сушит кожу и волосы, которые становятся склонными к раздражению. Кремы и маски не помогут, а потому лучше потратить средства на устранение первоисточника всех проблем — нерастворимых солей и минералов. Избавиться от них помогут даже обычные фильтры-кувшины.