Эколог объяснил, почему холодная вода из-под крана безопаснее горячей

Горячую воду из-под крана можно использовать только в технических целях, но не для питья: содержащееся в ней железо может навредить почкам. Об этом рассказал NEWS.ru эколог, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд.

"Горячая вода проходит другую водоподготовку на теплоэлектроцентралях, тоже по строгому ГОСТу, но уже больше как техническая — для душа, ванн, обогрева жилища. Эта вода более жёсткая, содержит больше примесей, например железа, которое вызывает накипь и совсем не полезно для наших почек", — сказал Гильденскиольд.

Устанавливать фильтр, чтобы очищать горячую воду до качества питьевой, нецелесообразно, считает Гильденскиольд. Сменные картриджи для неё крайне дорогие, а при их несвоевременной замене загрязнение попадает в очищенную воду. А вот холодная вода мягкая и подходит для питья или приготовления пищи.

"Перед попаданием в водопроводную систему она проходит серьёзную очистку на станциях водоподготовки, а это порой целые заводы, по ряду показателей: органолептические, микробиологические, физико-химические, общесанитарные. Там огромный ГОСТ", — уточнил эколог.