Врач рассказала, как правильно мыть зелень, чтобы не съесть яйца паразитов

Петрушка, укроп, кинза, сельдерей и прочие травы приносят организму только пользу, но перед тем, как добавить их в блюдо, продукт нужно подготовить. Как правильно мыть зелень, рассказала в беседе с Лайфом гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Татьяна Терехова.

"Зелень — это, безусловно, полезный продукт, так как в своём составе она содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты. В первую очередь употребление зелени полезно для нормальной работы желудочно-кишечного тракта", — отметила врач.

Перед тем как употреблять зелень в пищу, её недостаточно просто прополоскать под краном: в продукте могут находиться различные жучки, гусеницы, а также их личинки, предупредила Терехова.

Сначала листья надо подержать 15 минут в подсоленной или уксусной воде. Для этого в литр воды добавляется одна столовая ложка соли или одна столовая ложка уксуса. Затем пучок зелени нужно тщательно промыть под проточной водой, после чего она полностью готова к употреблению.