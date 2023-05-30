Кто до сих пор пьёт из-под крана?: Стали известны "водные привычки" россиян
Более трети россиян пьют воду из-под крана
Абсолютное большинство россиян (94%) уверяет, что для них важно качество воды, при этом 39% продолжает пить воду из-под крана. Водные привычки жителей РФ выяснили сеть автоматов продажи питьевой воды "Налей воды" и исследовательская компания OMI.
"До сих пор воду из-под крана пьют более трети (39%) опрошенных, в основном это люди, проживающие в небольших сёлах, деревнях и посёлках городского типа, где лишь 15% жителей пьют воду в бутылках. Бутилированный вариант чаще всего выбирают 26% — как правило, жители крупных городов с населением от 500 тысяч человек", — говорится в исследовании.
Те, кто предпочитает фильтровать воду, чаще всего выбирают сменные кассеты для кувшина (65%), чуть меньше — проточный фильтр под мойку (34%).
А вот треть (35%) из тех, кто пьёт неочищенную воду из-под крана, всё же её предварительно кипятят. Кстати, каждый пятый респондент считает сырую воду хорошей и любит её вкус.
"Главной причиной того, что люди пьют сырую воду, является удобство — так отметили 40% опрошенных. Также многие стараются сэкономить деньги и считают бутилированную воду дорогой (29%). Интересно, что при высоком проценте выбирающих сырую воду большинство (65%) знает о негативных последствиях употребления нефильтрованной воды", — добавили авторы исследования.
При этом жители небольших посёлков, деревень и ПГТ чаще всего набирают воду в родниках и скважинах.
Только 26% опрошенных пьют бутилированную воду, при этом при покупке в магазинах чаще всего выбирают бутылки по пять литров, это самый популярный объём (43%).
Многие люди знают, что нужно пить достаточно воды (в расчёте 30 миллилитров на один килограмм тела), но никак не могут начать это делать. Эндокринолог Зухра Павлова поделилась лайфхаками, которые помогут употреблять нужное количество жидкости.
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