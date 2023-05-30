Кто до сих пор пьёт из-под крана?: Стали известны "водные привычки" россиян

Абсолютное большинство россиян (94%) уверяет, что для них важно качество воды, при этом 39% продолжает пить воду из-под крана. Водные привычки жителей РФ выяснили сеть автоматов продажи питьевой воды "Налей воды" и исследовательская компания OMI.

"До сих пор воду из-под крана пьют более трети (39%) опрошенных, в основном это люди, проживающие в небольших сёлах, деревнях и посёлках городского типа, где лишь 15% жителей пьют воду в бутылках. Бутилированный вариант чаще всего выбирают 26% — как правило, жители крупных городов с населением от 500 тысяч человек", — говорится в исследовании.

Те, кто предпочитает фильтровать воду, чаще всего выбирают сменные кассеты для кувшина (65%), чуть меньше — проточный фильтр под мойку (34%).

А вот треть (35%) из тех, кто пьёт неочищенную воду из-под крана, всё же её предварительно кипятят. Кстати, каждый пятый респондент считает сырую воду хорошей и любит её вкус.

"Главной причиной того, что люди пьют сырую воду, является удобство — так отметили 40% опрошенных. Также многие стараются сэкономить деньги и считают бутилированную воду дорогой (29%). Интересно, что при высоком проценте выбирающих сырую воду большинство (65%) знает о негативных последствиях употребления нефильтрованной воды", — добавили авторы исследования.

При этом жители небольших посёлков, деревень и ПГТ чаще всего набирают воду в родниках и скважинах.

Только 26% опрошенных пьют бутилированную воду, при этом при покупке в магазинах чаще всего выбирают бутылки по пять литров, это самый популярный объём (43%).