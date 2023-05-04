Врач поделилась лайфхаками, которые помогут приучиться пить много воды

Многие люди знают, что нужно пить достаточно воды (в расчёте 30 миллилитров на один килограмм тела), но никак не могут начать это делать. Эндокринолог Зухра Павлова поделилась лайфхаками, которые помогут употреблять нужное количество жидкости.

"Начинайте своё утро со стакана тёплой воды (37–45 градусов). Сама я выпиваю 400–600 миллилитров, но вас к этому не призываю. Пить нужно маленькими глотками, медленно, не залпом. Завтрак тоже можно запить половиной стакана воды", — написала Павлова в своём телеграм-канале.

Также доктор призвала делать по глотку воды как можно чаще. Для этого бутылку с ней можно поставить на свой рабочий стол. По словам Павловой, дневная норма предполагает три полулитровые бутылки или одну полуторалитровую. Кроме того, врач советует носить ёмкость с водой в сумке. Если же пить глотками не получается, можно каждый час выпивать полстакана или стакан тёплой воды. А чтобы не забыть сделать это, врач рекомендует поставить будильник.

"Выпивайте стакан воды после чашки кофе или чая. Сама я редко пью чай и ещё реже — кофе, воды мне вполне хватает, чтобы сохранить бодрость. Но знаю, что многим тяжело отвыкнуть от чашки допинга. А кофе выводит воду, значит, нужно её восполнять. Чай в меньшей степени, но тоже мочегонный. Поэтому рекомендую после каждой выпитой кружки кофе или чая выпивать стакан воды", — продолжает эксперт.

Павлова советует внушить себе, что вода — это лекарство, ведь, когда человек болеет, он принимает таблетки по расписанию. А вода — это главное, жизненно необходимое лекарство для каждой клетки тела, подчеркнула эндокринолог.

"Поверьте, ваше тело быстро привыкнет к хорошему: вы почувствуете, как уменьшилось чувство голода, увидите, что улучшилось состояние кожи. И даже нервничать станете меньше, ведь для восстановления нервных клеток тоже постоянно нужна вода", — заключила врач.