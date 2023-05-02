Эндокринолог предупредила о неожиданном вреде употребления кефира на ночь
Эндокринолог Павлова: Употребление кефира перед сном грозит повышением инсулина
Употребление кефира перед сном может привести к повышению уровня инсулина. Есть риск проснуться утром с повышенным уровнем глюкозы. Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Зухра Павлова.
"У кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. То есть если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнётся очень сильное снижение уровня глюкозы крови. И, разумеется, ваша печень примется усиленно её производить. А значит, к утру вы проснётесь с повышенным уровнем глюкозы", — написала она в телеграм-канале.
По словам эксперта, регулярное употребление кефира на ночь способно привести к нарушению углеводного обмена. А это ведёт к предиабету — когда содержание сахара в крови очень высоко, но пока не доходит до диабета. Эндокринолог рекомендовала не употреблять перед сном никакую пищу и напитки, кроме обычной воды.
Ранее Лайф сообщал о том, что кефир полезнее йогурта, так как содержит втрое больше пробиотиков, а низкое содержание лактозы делает его доступным и для людей с непереносимостью молочных продуктов.
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