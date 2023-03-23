Врач развеяла миф о пользе восьми стаканов чистой воды в день

Оказывается, необязательно каждый пить по несколько литров чистой воды, утолить жажду помогают даже суп, чай и другие напитки. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-эксперт общей практики Ольга Фролова.

"Вокруг воды и питьевого режима витает много мифов. Например, считается, что каждому человеку необходимо выпивать по 6–8 стаканов чистой воды в день. На самом деле это распространённый миф, который не подтверждён после ряда исследований", — пояснила медик.

Лучше во всём знать меру, заставлять себя пить воду насильно ни в коем случае нельзя, ведь таким образом можно даже нанести вред организму и привести к недостатку электролитов в клетках. В среднем человеку нужно около 30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела, однако это количество стоит увеличить при жаре, болезни, тренировках, а также при диарее, запоре или тепловом ударе. Есть случаи, когда потребление жидкости следует, наоборот, уменьшить, особенно при ряде заболеваний почек или сердечной недостаточности.

"Если вы не любите пить чистую воду, а предпочитаете чай, то это также отличный вариант восполнения жидкости. Также немало жидкости мы можем получить при употреблении в пищу супов или тушёных блюд. Около 20% жидкости поступает из продуктов с высоким содержанием воды", — добавила врач.