"Постарев, человек обратно молодеет": Эндокринолог рассказала о влиянии стресса на организм

Постоянный, хронический стресс ускоряет старение вне зависимости от настоящего возраста. Причём чем взрослее человек, тем сильнее его влияние сказывается на организме. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале.

"Стресс, если он постоянный, хронический, существенно ускоряет старение. В любом возрасте. А вот кратковременный стресс с положительным выходом из ситуации, наоборот, способствует оздоровлению организма", — подчеркнула она.

Специалист объяснила, что при физическом стрессе, который происходит при заболевании, операции, беременности, у людей на ДНК появляются эпигенетические метки. Они ассоциированы со старением. Когда же человек выздоравливает и восстанавливается, то модель меток на ДНК возвращается на место, соответствующее прежнему биологическому возрасту, который был до стресса. Получается, "постарев, человек обратно молодеет".

Однако чем старше, тем сложнее происходит восстановление. До 25 лет человек практически не чувствует физиологический стресс, поскольку его клетки постоянно растут и развиваются. После 30–35 лет процессы замедляются, стабилизируются. В этот период сильнее ощущается влияние стресса на старение. А после 40–45 лет начинается угасание — это природный механизм.

Кроме того, старение ускоряется при патологиях, травмах, удалении гормонпродуцирующих желёз и инфекционных заболеваниях, которые повлияли на вырабатывающие гормоны органы. Чтобы не повреждать так сильно организм из-за стрессов, Павлова посоветовала хорошенько отдыхать. Причём лучше составить график, в котором смена труда и релаксации находится в балансе.